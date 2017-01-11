HABER: S. Özge Yücel



Bolu’da hizmet veren bir otelde düzenlenen genel kurula, MÜSİAD Bolu Şubesi üyeleri katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Genel Kurul’da, dernek faaliyetleri ile ilgili, katılımcılara, bir slayt gösterisi izletildi. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde, tek liste ile aday olan Abdullah Abat, MÜSİAD Bolu Şubesinin yeni başkanı seçildi.

Görevini Abdullah Abat’a devreden, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Eyüp Uzun, derneğin Bolu Şubesinin kuruluş sürecinden ve faaliyetlerinden bahsetti. Uzun, “Bolu’muzda geçmiş dönemde baktığımız zaman Türkiye’de, bir Tunceli’de, bir de Bolu’da yoktu MÜSİAD. İlk görüşmelerimizde bana neden olmadığını sordular. Hatta, Tunceli’yi bir şekilde anlıyoruz ama sanayisi, turizmi olan bir Bolu’muz var, gelişmeye müsait bir Bolu’muz var, üniversitesi olan bir Bolu’muz var, Türkiye’nin en zengin illeri arasında olan bir Bolu’muz var neden MÜSİAD’ımız yok diye sorulduğunda çok keskin bir şekilde düşündüm. Düşündükten sonra, teşkilatlanma komisyon başkanımız bize bu görevi verdi. MÜSİAD, Türkiye’de 85 noktada olan, dünyada 65 ülkede, 180 noktada olan bir kurum. MÜSİAD’ımızın Bolu’da olması bizim için bir onur kaynağıydı. Allah bize nasip etti, biz bu işi ekibimizle beraber başardık. MÜSİAD, çok güzel bir kurum, dünyada 65 ülkede, 85 noktada istediğiniz konuda arayıp ticari olarak başkanları ile görüşebilirsiniz. Hangi konu varsa, çözülmesi gereken, dünyanın 65 ülkesini arayıp o insanlardan, o başkanlardan bilgi alabilirsiniz. Böyle bir kurumu biz Bolu’ya taşıdığımız için çok mutluyum. MÜSİAD aslına bakarsanız, çok aranıp da bulunamayacak bir kurum bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün kuruluşundan bugüne kadar gelen herkese teşekkür ediyorum, bundan sonra da MÜSAİD’ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur inancıyla, yolumuza devam edeceğiz. İş yoğunluğundan dolayı bir ayrılma durumu söz konusu ama ben MÜSAİD’ın, içindeyim, kalbindeyim, atardamarındayım.” dedi.

“Bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum”

Yapılan seçimde MÜSİAD Bolu Şube Başkanlığına seçilen Abdullah Abat ise şunları söyledi; “Müstakil İşadamları Derneğinin ikinci genel kurulunu yapıyoruz. Çok mutluyuz, çünkü Bolu olarak maalesef MÜSİAD’ın şubesini açmakta bana göre biraz geç kaldık. Bundan iki yılı aşkın bir süre önce büyük bir enerji ve sinerji ile beraber Bolu’muza kazandırdığımız bu derneğin bayrağını ileri taşımak adına geçmiş dönemlerdeki yönetim kurulu üyelerimiz, geçmiş dönemdeki başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Yüksek ahlak ve yüksek teknolojinin ana kriterleri olan MÜSİAD’ın Bolu’muza daha çok iş adamları anlamında ve genç iş adamları, ahlak ve maneviyatı yüksek genç iş adamları kazandırma noktasında bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü MÜSİAD sadece ulusal olarak değil, uluslar arasında da söz sahibi olan bir dernek. Diğer STK’lardan veya iş adamları derneğinden ayıran da bunun daha çok hak ve helal noktasında ayrımını yapabilen işadamlarından ve bu anlamda kendi yaşantılarını bu düzende devam ettiren genç işadamlarını bu derneğe kazandırma amacını gütmekteyiz. Bununla alakalı inşallah hem ülkemize daha çok yerelde Bolu’muz için tüm seçilmişlerimizle, atanmışlarımızla beraber Bolu’yu bir adım daha ileri götürmek için elimizden gelen ne varsa, yeni yönetim kurulumuzla beraber ilk günkü hevesle, aşkla beraber devam edeceğimize ben kendim inanıyorum ve arkadaşlarım da bu konuda hemfikiriz. İnşallah hayırlı uğurlu olur.

“İlimize yapılacak her türlü yatırımda ön safta yer almayı planlıyoruz”

Görevi sürecinde bayrağı bir adım daha ileri taşımak için çalışacaklarını kaydeden Abdullah Abat, şöyle devam etti; “Bizim üyelerimiz arasındaki ticaretin belirli bir noktadan sonra arttırmak bizim ilk hedeflerimiz arasında. Bunu yaparken de bizim amacımız şu; biz her zaman MÜSİAD olarak şunu söylüyoruz, MÜSİAD bağımsız ve bağlantısız çalışan bir iş adamları derneğidir. Bizim en önemli kriterlerimizden biri budur. Bunu yaparken de sadece dernek üyeleri arasında değil, tüm insanların yararına ve tüm iş adamlarını bağlayan ve ülkemizin ve ilimizin hayrına olabilecek her türlü yatırımda ön safta yer almak. STK olarak dernek olarak, elimizden gelenin en fazlasını yapmayı planlıyoruz. Bu tür kurumlar bazı noktalarda illere olan yerel yatırımlarda katalizör olabilir.”

MÜSİAD Bolu Şubesi Genel Kurulunda yapılan seçimde göreve gelen yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;

Abdullah Abat

Ali Sağol

Ayhan Eren

Davut Uzun

Erkan Bozacı

Fatih Öztemel

İbrahim Ercan

Mustafa Özkoparan

Şaban Kök

Talip Özcan

Denetim Kurulu

Yeter Yıldız

Zahide Yıldızhan Özcan

Güler Burkucu

Genç Müsiad Başkanı Mehmet Aydın ise görevine devam ediyor.Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;

1.Mehmet Aydın- Başkan

2-Akif Akça -Teşkilatlanma ve Mali İşler

3-Uğur Sarsmaz-Üye ilişkileri ve Kurumsal İlişkiler

4-Emre Özdemir-Üniversiteliler Birimi

5-Kemal Yavuz-Sektör Kurulları

6-Tahir Semih Özçelik-Basın Medya İletişim

7-M.Fatih Yıldırım-Girişimcilik

8-Murat Arslan-Sosyal ve Kültür Projeler Birimi