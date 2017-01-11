HABER: S. Özge Yücel
Bolu’da hizmet veren bir otelde düzenlenen genel kurula, MÜSİAD Bolu Şubesi üyeleri katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Genel Kurul’da, dernek faaliyetleri ile ilgili, katılımcılara, bir slayt gösterisi izletildi. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde, tek liste ile aday olan Abdullah Abat, MÜSİAD Bolu Şubesinin yeni başkanı seçildi.
“Bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum”
Yapılan seçimde MÜSİAD Bolu Şube Başkanlığına seçilen Abdullah Abat ise şunları söyledi; “Müstakil İşadamları Derneğinin ikinci genel kurulunu yapıyoruz. Çok mutluyuz, çünkü Bolu olarak maalesef MÜSİAD’ın şubesini açmakta bana göre biraz geç kaldık. Bundan iki yılı aşkın bir süre önce büyük bir enerji ve sinerji ile beraber Bolu’muza kazandırdığımız bu derneğin bayrağını ileri taşımak adına geçmiş dönemlerdeki yönetim kurulu üyelerimiz, geçmiş dönemdeki başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Yüksek ahlak ve yüksek teknolojinin ana kriterleri olan MÜSİAD’ın Bolu’muza daha çok iş adamları anlamında ve genç iş adamları, ahlak ve maneviyatı yüksek genç iş adamları kazandırma noktasında bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü MÜSİAD sadece ulusal olarak değil, uluslar arasında da söz sahibi olan bir dernek. Diğer STK’lardan veya iş adamları derneğinden ayıran da bunun daha çok hak ve helal noktasında ayrımını yapabilen işadamlarından ve bu anlamda kendi yaşantılarını bu düzende devam ettiren genç işadamlarını bu derneğe kazandırma amacını gütmekteyiz. Bununla alakalı inşallah hem ülkemize daha çok yerelde Bolu’muz için tüm seçilmişlerimizle, atanmışlarımızla beraber Bolu’yu bir adım daha ileri götürmek için elimizden gelen ne varsa, yeni yönetim kurulumuzla beraber ilk günkü hevesle, aşkla beraber devam edeceğimize ben kendim inanıyorum ve arkadaşlarım da bu konuda hemfikiriz. İnşallah hayırlı uğurlu olur.
“İlimize yapılacak her türlü yatırımda ön safta yer almayı planlıyoruz”
Görevi sürecinde bayrağı bir adım daha ileri taşımak için çalışacaklarını kaydeden Abdullah Abat, şöyle devam etti; “Bizim üyelerimiz arasındaki ticaretin belirli bir noktadan sonra arttırmak bizim ilk hedeflerimiz arasında. Bunu yaparken de bizim amacımız şu; biz her zaman MÜSİAD olarak şunu söylüyoruz, MÜSİAD bağımsız ve bağlantısız çalışan bir iş adamları derneğidir. Bizim en önemli kriterlerimizden biri budur. Bunu yaparken de sadece dernek üyeleri arasında değil, tüm insanların yararına ve tüm iş adamlarını bağlayan ve ülkemizin ve ilimizin hayrına olabilecek her türlü yatırımda ön safta yer almak. STK olarak dernek olarak, elimizden gelenin en fazlasını yapmayı planlıyoruz. Bu tür kurumlar bazı noktalarda illere olan yerel yatırımlarda katalizör olabilir.”
MÜSİAD Bolu Şubesi Genel Kurulunda yapılan seçimde göreve gelen yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;
Abdullah Abat
Ali Sağol
Ayhan Eren
Davut Uzun
Erkan Bozacı
Fatih Öztemel
İbrahim Ercan
Mustafa Özkoparan
Şaban Kök
Talip Özcan
Denetim Kurulu
Yeter Yıldız
Zahide Yıldızhan Özcan
Güler Burkucu
Genç Müsiad Başkanı Mehmet Aydın ise görevine devam ediyor.Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;
1.Mehmet Aydın- Başkan
2-Akif Akça -Teşkilatlanma ve Mali İşler
3-Uğur Sarsmaz-Üye ilişkileri ve Kurumsal İlişkiler
4-Emre Özdemir-Üniversiteliler Birimi
5-Kemal Yavuz-Sektör Kurulları
6-Tahir Semih Özçelik-Basın Medya İletişim
7-M.Fatih Yıldırım-Girişimcilik
8-Murat Arslan-Sosyal ve Kültür Projeler Birimi
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