Abdullah Özkan Başkanlığa adaylığını koydu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlık seçimleri 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Yapılacak olan başkanlık seçimlerine Yazıören Köyü Muhtarı Abdullah Özkan, “Bende adayım” dedi. Yıllarca Köroğlu Birlik Kooperatifi’nde direksiyon sallayan Muhtar Abdullah Özkan, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 42.Olağan Kongresine başkan adaylığını koydu. Muhtar Özkan, gerçekleşecek seçim öncesinde şoför arkadaşlarından desteklerini beklediğini ifade etti.

“BİZ BURAYA HİZMET İÇİN ÇIKIYORUZ, MAKAM MEVKİ İÇİN BURALARA GELMEK İÇİN SAVAŞ VERMİYORUZ”

Öncelikle kendini tanıtarak konuşmasına başlayan Başkan Adayı Abdullah Özkan, “Yaklaşık 19 senedir yolcu nakliye sektöründe hizmet vermekteyiz. Köroğlu Birlik Kooperatifi üyesiyim. Şoförler odasına Cumartesi günü yapılacak olan seçimde Başkan adayıyım. Bu yolda cenabı Allah hayırlısını ihsan eylesin. Elimizden geldiğince şoför esnaflarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Mevcut yönetim de elinden geldiğince şimdiye kadar çalıştı, onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ben ve yönetimim şoför esnafının ne kadar sorunu varsa elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Biz buraya hizmet için çıkıyoruz, makam mevki için buralara gelmek için savaş vermiyoruz. Bizim amacımız şoför esnafına hizmet etmek, esnafımızın hali ortada, şoför esnafımızın sahibi yok, yani burada bizde önemli yerlere, önemli makamlara mercilere şoför esnafımızın sıkıntılarını iletebilmek için buraya bizde adayız. Öbür adaylara da başarılar diliyorum.”

“BU BİR YARIŞTIR KAZANMAKTA VAR KAYBETMEKTE”

Başkan Adayı Abdullah Özkan son olarak, “Yönetim kurulumuz için çalışmalarımızı yaptık. Taksici esnaflarından, otobüsçü esnaflardan, kamyoncu esnaflardan ve galerici esnafından yönetimimize üyeler seçtik. Dağıtımımızı güzelce yaptık. Her şoför esnafı üyelerinden yanımıza eşit bir şekilde üye almaya çalıştık. Telefonlarımız her zaman şoför esnafımıza açık, 7/24 arayabilirler, sorunlarını sıkıntılarını gideririz. Bu bir yarıştır kazanmakta var kaybetmekte. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şoför arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum” dedi.