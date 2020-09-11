Abdullah Usta hizmete başladı

Haber: Aysun Beykoz

İlimizin tanınan esnaflarından Abdullah Kırlıoğlu’nun yeni lokantası ‘Abdullah Usta’ bugün itibariyle Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen açılış törenine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri Erhan Beykoz ve Eyüp Beşli, Bolu Baro Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Dua eşliğinde başlayan açılış töreni kurdele kesimiyle devam etti. Kurdeleyi keserken bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “ Koronavirüs salgını herkesi çok olumsuz etkiledi. Bu kadar olumsuzluğa rağmen ilimizin tanınan esnafı Abdullah Bey’in yeni lokantasının açılışına katılım göstermiş bulunmaktayız. Abdullah Bey için ve Bolumuz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Açılış törenini ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.