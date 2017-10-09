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09 Ekim 2017 Pazartesi
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    • ABD’ye vize misillemesi

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden vize başvurularını askıya aldığını duyurmasının ardından Washington Büyük Elçiliğimiz ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldığını açıkladı.

    09 Ekim 2017 Pazartesi 10:14
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    ABD’ye vize misillemesi
    HABER BÜLTENİ
    Dün gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan göçmen olmayan vize başvurularının askıya alındığını bildirdi. Bu açıklamanın iki saat sonrasında Türkiye’nin Washington Büyük ElçiliğiABD vatandaşlarının kapıda vize ve E- Vize işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

    ABD AÇIKLAMASI
    Büyükelçiliğin açıklamasında kararın gerekçesi olarak, 'Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır'  ifadeleri kullanıldı. Açıklamada kararın süresi hakkında bir ayrıntıya yer verilmedi.

    TÜRKİYE AÇIKLAMASI
    Türkiye’nin Washington Büyük Elçiliğiaçıklamasında, “Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin Türkmisyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD vatandaşları tarafından yapılacak tüm vize istekleri askıya alınmıştır'  ifadelerine yer verildi. 

    Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, ABD Başkonsolosluğunda görevli irtibat görevlisi M.T'yi gözaltına almış, M.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçisi John Bass, İstanbul Konsolosluğunda bir grup gazeteciyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Bass, casusluk suçlaması ve tutuklama ile ilgili olarak hükümete yakın basın organlarının yaptığı yayından rahatsızlığını dile getirmiş ve hükümetten “bazı isimlerin intikam peşinde” olduğunu da iddia etmişti.
    Dün akşam saatlerinde ise ajanslar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşıRexTillerson'un telefon görüşmesi yaptığını duyurmuşlardı. Görüşme talebi ABD tarafından gelmiş ancak görüşmeye dair ayrıntılara yer verilmemişti. 

    Anahtar Kelimeler: Amerika, Birleşik, Devletleri, (ABD), Büyükelçiliği

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