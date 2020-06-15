“ABİ” demedi öldürüldü

Haber: C. Kutay Aykan

Olay dün meydana geldi. Mudurnu'nun Delice yaylasından Burak Telkeş (28) ve Harun Sayın (30) arasında tartışma çıktı. Birbirine giren 2 genci yayladaki vatandaşlar ayırdı.

İddiaya göre gece saatlerinde Harun Sayın yaylada tartıştığı Burak Telkeş'i arayarak Mudurnu Abant yol ayrımında buluştular. Görgü tanıklarının ifadesine göre alkollü olan Harun Sayın, 'bana abi diyeceksin' diyerek yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş etti. Burak Telkeş 'ben sana abi falan demem' deyince Harun Sayın pompalı tüfekle Burak Telkeş'i karnından vurdu.

Burak Telkeş olay yerinde hayatını kaybederken, Harun Sayın yakalanarak gözaltına alındı. Bu cinayet sonrası Mudurnu ilçesinde büyük panik yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 13:01