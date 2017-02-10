Haber: Kasım Şahin

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve örgüt içinde abi - abla oldukları tespit edilen Mevlide Y. ve Hıdır A. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı. Abi olduğu tespit edilen Hıdır A. İstanbul Esenyurt'da yakalanırken, abla olduğu bilinen Mevlide Y. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gözaltına alınarak Bolu’ya getirildi.

2 ABLA BİR AĞABEY

Abi ve abla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de yaptığı operasyonda FETÖ'nün Bolu'daki derneklerden sorumlu ablası Ü.N.Ç.'yi gözaltına aldı. Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen Ü.N.Ç., Mevlide Y. Ve Hıdır A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.