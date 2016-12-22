Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara Bolulular Derneği 3. Olağan Genel Kurul için bir araya geldi. Divan teşekkülüne geçmeden önce Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Mustafa Aydınalp, Kâtip Üyeliklere İsmail Hakkı Temizkök ve Çetin Gölge seçildi.

Verilen önerge ile Divan Başkanı Mustafa Aydınalp Ankara’daki Boluluların birlik ve beraberliği sağlayarak, bu konuma gelmelerinden onur duyduğunu vurgulayarak, gündem maddelerine geçerek genel kurulu yönetti.

Ankara Bolulular Derneği Başkanı Halil Olkan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasında söz alarak, faaliyetleri anlattı. Başkan Halil Olkan; "3 yıl içerisinde güzel Bolulumuzun İl, İlçe ziyaretleri gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize Hasta ve Taziye ziyaretlerinde bulunduk. Bürokraside çeşitli mevkilerde görev alan hemşehrilerimize hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Her ay düzenli olarak sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri düzenledik. Her ay düzenli söyleşilerle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Derneğimiz kurulduğu andan bu güne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yönetim adına teşekkür ediyor, tek tek kutluyorum, hepsine ve sizlere sağlıklı günler diliyorum. Üyelerimize ve hemşehrilerimize gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Mali Raporların, Tahmini Bütçenin okunup, oylanmasından sonra Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası oy birliği ile kabul edildi. Ve akabinde Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları seçildi. Kurullarda asil ve yedek olarak 38 Bolulu görev aldı.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Ahmet Akbaş, Cemal Kazak, Engin Ulaş, İbrahim Sarıer, İhsan Yılmaz, İrfan Bayar, Mehmet Bilgin, Metin Alparslan, Nesrin Özer, Ramazan Yaman ve Ünzile Yıldırım.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Mehmet Çeltek, Hamza Altunkesen, Olcay Ulutaş, Gülüşen Güler Balcı, Hatice Demirbilek, Aynur Arabacıoğlu, Sıdıka Başkurt, Süleyman Yücel, İsa Gökmenoğlu, Fatma Arslan ve Şaban Demir,

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Muzaffer Sarı, Talip Can ve Tahsin Açıkyürek,

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Haluk Mezihi Fatı, İsmail Hakkı Temizkök ve Afer Atlıkan,

Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine: Halil Olkan, Mediha Eryılmaz, Mustafa Aydınalp, Orhan Geredelioğlu ve Çetin Gölge

Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklerine: Ramazan Canlı, Hamza Tan, Duygu Uslu Kahraman, Dr. Adnan Alakoç ve Gülşen Çıracıoğlu.

Dilek ve Temenniler kısmında Genel Kurula katılan üyeler tek tek söz alarak, hep birlikte el ele gönül gönüle Boluluların birlik ve beraberliği için seferber olmalıyız. Aidatlarını ödemeyen arkadaşlarımızın da bir an evvel aidatlarını ödemelidirler. Aidatın yıllığı Atmış liradır. Bir an evvel yatırmayan arkadaşlarımızda aidatlarını yatırsınlar. Hep birlikte Bolulular Ankara da faaliyetlerini sürdürecektir. Şimdiden tüm Boluluları faaliyetlerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bolu’nun Büyükşehir olması için yürütülen faaliyetler hakkında da bilgiler verildi. Yaklaşık 295 bin Nüfusu olan Bolu’nun Büyükşehir olabilmesi için yaklaşık 6 bin civarında gurbette yaşayan Bolululardan ilçelerine gidip, ikametgâh kayıtlarını yaptırmaları ifade edildi. Bunun için hemşehrilerimizin ikametgâh kayıtları bizzat İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek veya “Adres Beyan Formu” doldurularak iadeli taahhütlü ya da APS ile göndermeleri gerektiği vurgulandı. Dernek yönetimi olarak da destek verildiği ifade edilerek, Ankara da yaşayan Bolululara gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

Divan Başkanı Mustafa Aydınalp Genel Kurulu; en güzel faaliyetlerde hep birlikte bir arada olmak dileğiyle kapatıyor, Tüm hemşehrilerimize selamlarımızı ve sağlıklı günler temennimizi iletiyoruz, diyerek genel kurulu sonlandırdı.

Genel Kurula katılan üyelere ikramlar yapılarak, günün anısına fotoğraflar çekildi.

Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına seçilen üyeler, önümüzdeki günler de toplanarak, aralarında görev dağılımını gerçekleştirecekler.

Çağlar, Bolulularla Buluştu.!

Ankara Bolulular Derneği Genel Kurul öncesi Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar Bolulularla buluştu. Başkan Çağlar Genel Kurul öncesi Bolululara hitap ederek, “Ankara da yaşayan Boluluların desteğini bekliyoruz” dedi.

Recai Çağlar Ankara da Bolulularla Buluştu..

Ankara'dan seslenen Çağlar “Gurbette yaşayan Boluların desteğini bekliyoruz” dedi

Bolu Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar Ankara Bolulular Derneği Genel Kurulunu ziyaret etti. Ankara da çeşitli temaslarda bulunan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar Ankara Bolulular Derneği Genel Kurul öncesi ziyaret ederek, Bolu’nun Büyükşehir olması için çalıştıklarını söyledi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar yaptığı konuşmada; “Bolu’muz Büyükşehir olmaya namzet. Başta Bolu Belediye Başkanımız olmak üzere İlçe Belediye Başkanlarımız, gurbette yaşayan hemşehrilerimizle temaslara geçerek, desteklerini talep etmektedir. Bende bu gün Ankara’daydım. Yeniçağalı hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatımız oldu. Ankara Bolulular Derneğimizin Genel Kurulunun olduğunu öğrenince sizleri de ziyaret etmeden Yeniçağa’ya dönmek istemedim. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyen Başkan Çağlar, Bolu’nun Büyükşehir olması için yapılan faaliyetlerden söz ederek, Ankara ziyaretlerinin amaçları hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Çağlar; “Biliyorsunuz Bolu’muzun Büyükşehir olması için çalışmalarımız sürüyor. Bu nedenle Gurbette yaşayan siz değerli hemşehrilerimiz ikametgâh kayıtlarını Bolu ve ilçelerimize bir iki aylığına da olsa almanızı talep ediyoruz. Büyükşehir olabilmemiz için en az 300 bin Nüfusa ulaşmamız gerekiyor. Bu sebepledir ki yaklaşık 5-6 bin hemşerimizin ikamet kayıtlarını aktarmaları gerekmektedir. Bolu Valiliğimizin talimatları ile Nüfus Müdürlüklerimiz hafta sonları da mesaiye kalarak hizmet verecektir. Unutmayalım ki son müracaat tarihimiz 31 Aralık’tır. Ama son günlere bırakmamaya özen gösterelim. İnternet den veya Nüfus Müdürlüklerinden temin edeceğiniz “Adres Beyan Formu” doldurarak, iadeli taahhütlü ya da APS ile Nüfus Müdürlüklerimize gönderebilirsiniz. Haydi, hep birlikte İlçelerimizi, Bolumuzu düşünüyor isek desteğinizi esirgemeyin. Bolumuz için seferberlik ilan edilmiştir. El birliği ile Bolumuzu Büyükşehir yapalım” dedi.

Başkan Çağların ziyaretinde Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara Bolular Derneği Başkanı Hail Olkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Kurula katılan Bolulular hazır bulundu. Başkana ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar içinde bulunduğumuz hava şartları nedeniyle Yeniçağa’ya hareket etmek üzere Bolulardan müsaade isteyip, Genel Kurul başlamadan salondan ayrıldı.









