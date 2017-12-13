Haber: Aysun Beykoz

Ankara da yaşayan Bolulular, yılsonu toplantısında bir araya geldi. Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda, Federasyon ve Bağlı Derneklerin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelinilen toplantıda 2017 değerlendirilip, 2018 yılı hedefleri görüşüldü. Bu hedeflerden en önemlisinin Federasyon olarak, KARKON Karadeniz Konfederasyonuna dahil olma kararının alınmış olduğu ve gerekli evrakların KARKON’a teslim edildiği bilgisi verildi. 2018 yılına KARKON üyesi olarak girileceği ifade edildi. Yapılan toplantıda; Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Değerli hemşerilerim bu yönetim toplantımızla geçmiş yıllarla birlikte 800 ün üzerinde bir araya geldik. Birlik ve beraberlik adına, hemşerilerim adına, Dernek Başkanlarımız ve Yönetim Kurullarımız adına hepinize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Bayar: “İlk önce Bolu Merkez ve Sekiz ilçesinden olup Ankara da yaşayan Bolulu hemşerilerimizi bir araya getirdik. Hemşerilerimiz ile tanışma, kaynaşma içinde olduk. Acı ve tatlı günde hemşerilerimizin yanında olmaya özen gösterdik. Aylık “Pazartesi Söyleşileri” kapsamında her ayın ilk Pazartesi akşamında bilgilendirme amaçlı toplantılarımız oldu. Sabah kahvaltısı ile akşam yemeklerinde bir araya gelmeye çalıştık. Ve yemek organizasyonlarımızda sizlerin katkısı ve katılımıyla başarılı olduğumuz inancındayım. Sizlerin desteği ile gücümüze güç katarak, 2015 yılında Ankara Bolu Dernekleri Federasyonumuzu kurduk. Federasyona katılım sağlayan İlçe Derneklerimiz ile birlikte faaliyetlerimiz artarak devam etti” diyen Başkan Bayar, “Sizlere sevindirici ve müjdeli bir haberim var” diyerek, konuşmasına devam etti.

“KARKON KARADENİZ KONFEDERASYONU’NA DAHİL OLUYORUZ”

Başkan Bayar, Müjdeli haberim.! Gösterdiğimiz faaliyetleri daha da büyütmek amacıyla, Doğusundan Batısına kapsayan Karadeniz illerinin üye olduğu KARKON Karadeniz Konfederasyonu’na bizde Federasyon olarak dahil oluyoruz. Gerekli katılım kararını alarak, evraklarımızı KARKON’a teslim ettik. Bolu’muzdan Artvin’e 18 ilin bulunduğu Karadenizliler olarak, Karadeniz Konfederasyonu çatısı altında bir araya geleceğiz. Biraz sonra Karadeniz Konfederasyonu Başkanı Sıtkı Ada’yı arayarak, canlı telefon bağlantısı ile Konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgiler edineceğiz. Artık bize durmak yok Federasyon, Konfederasyon derken uluslararası çalışmalara da imza atacağız” dedi.

“ADA; KONFEDERASYON OLARAK, HEP BİRLİKTE PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”

Canlı telefon bağlantısı yapılan KARKON Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı Sıtkı Ada katılımcıları selamlayarak yaptığı konuşmasında; “Karadeniz illerimizi kapsayan Federasyonumuzun amacı, Karadeniz Bölgesindeki insanımıza güzel yatırımlar sağlamak. Bu amaçla, Bakanlıklarımızın desteğini sağlayarak, çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Sizlerinde bu projeler içerisinde yer almanız bizlere onur vermiştir. Birlikten kuvvet doğar, bilinci içerisinde hareket edeceğiz. Projelerimizden biri olarak, Karadeniz Konfederasyonu Engelli Meclisi bünyesinde Türkiye genelinde başlayacak olan Engelli Çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz Sosyal Farkındalık projemizi gerçekleştirmek üzere protokol imzalanmış bulunmaktadır. Bu Projemizin ilk etabı olan İstanbul lansmanı çok yakında hayata geçirilecek. Şanlı Urfa da ise projelerle ilgili bir toplantımız gündemdedir. Önümüzdeki yıldan itibaren bu projeleri sizinle va Kamuoyuyla paylaşacağız. Tabi ki bu projelerin içinde sizlerde olacaksınız. Hep birlikte İllerimizin ve İnsanımızın yararına çalışmalar yürüteceğiz. Tekrar hepinize ve Bolulu hemşerilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunarım” dedi.

“BOLULULAR 2018 YILINDA DA FAALİYETLERİNİ ARTIRARAK, SÜRDÜRECEK”

Açıklayıcı bilgilerinden dolayı KARKON Başkanı Ada’ya teşekkürlerini ileten Başkan Bayar, 2018 yılında da faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan İrfan Bayar, “Pazartesi Söyleşilerimiz, Sabah Kahvaltısı ile Akşam Yemeklerimiz, Hemşerilerimizin Acı ve Tatlı günlerinde yanlarında olacağımız, destek vereceğimiz moral ziyaretlerimiz, Kamu Kurumlarında üst görevlere getirilen hemşerilerimize ziyaretler ve Gezilerimiz devam edecek. Havaların ısınmasıyla ilk gezimizi Sinop’a yapacağız. Daha önce Kıbrıscık Kaymakamı olup, Şavşat Kaymakamlığına atanan Emre Yalçın beyle telefon görüşmemiz devam ediyor. Emre bey bizleri Şavşat’a bekliyor. Nasip olursa Şavşat’a gezmeye gideceğiz. Velhasıl 2018 yılında Cennet vatanımızın güzide yerlerini gezip, görme planlarımız var. Mevlam hep birlikte gitmeyi bizlere nasip eyler. 2017 nin son yemeğini nasip olursa 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Son şeklini verip, netlik kazandıktan sonra gerekli duyurularımız Whatsapp hattı ile facebook sosyal paylaşımından yapılacaktır. Birlik berberlik adına tüm hemşehrilerimizi faaliyetlerimize bekliyoruz” dedi.

“SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA DÜZENLEME GETİRİLİYOR”

Toplantıda; Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve Ankara Bolulular Derneği tarafından oluşturulup, Whatsapp hattı ile sosyal paylaşım ağlarında bilgi kirliliğine yol açmaması bakımından düzenleme getirilmesi kararı alındı. Whatsapp hattında 01.01.2018 tarihinden itibaren tek bir “Ankara Bolulular Platformu” sayfası oluşturulup, duyuru ve faaliyetler, taziye ve tebrikler, mesajlar paylaşılacak. Hemşerilerden tek istenilen Whatsapp grubunda sohbete girilmemesi, resimli mesajların çekilmemesi kararlaştırıldı. Ayrıca Facebook sosyal paylaşımında bulunan “Ankara Bolulular Platformu sayfası“, “Ankara Bolulular Platformu Grubu” ile Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu sayfası‘nın yeterli olacağı kararlaştırıldı. Bu facebook sayfalarına hemşerilerimizin daveti ve eklenmeleri sağlanacak. Faaliyetler ve Duyurular önemle buralarda yayımlanacak. Federasyon ve Derneğin Resimli Kutlama mesajları buralarda yer alacak. Hemşerilerimizin duyarlı davranarak facebook sosyal paylaşımlarında bir araya gelmeleri talep edilecek. Toplantının hayırlara vesile olması dileğiyle toplantı sonlandırıldı.