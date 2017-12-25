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25 Aralık 2017 Pazartesi
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    • ABP’den 2017’ye Veda Gecesi

    Ankara Bolulular Platformu(ABP), 2017 yılının son buluşmasında DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

    25 Aralık 2017 Pazartesi 11:40
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    ABP’den 2017’ye Veda Gecesi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaptığı etkinlikler ve ziyaretler ile Bolu’yu Ankara’da temsil eden Ankara Bolulular Platformu(ABP) 2017 yılının son yemekli toplantısını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.  DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde bir araya gelen ABP üyeleri 2017 Veda Gecesinde gönüllerince eğlendiler. Yoğun katılımın olduğu gecede söz alan ABP Başkanı İrfan Bayar, “2017 yılının son birlikteliğinde sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Sizlerle beraber 801. etkinliğimizi yaptığımız bugün, 2018 yılında çok daha fazla hemşeri buluşmaları yapacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Bayar’dan sonra sözü alan Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kıbrıscıklı Talip Can, Ankara’da yaşayan Bolululara selam ve saygılarını sunarak, “Gölcük konusunda çok daha fazla girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bu konuda hemşerilerimizin çok daha fazla duyarlı olmasına dikkat çekmek istiyorum. Bu duyarlılığın amacı Gölcük’ün doğal alanının ilerleyen günlerde çeşitli nedenlerden dolayı Uzungöl gibi olmasının engellenmesidir” diye konuştu.

    Gölcük konusunda bir konuşma yapan Mengenli Şaban Demir ise Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun televizyonda Gölcük hakkında yaptığı konuşmayı anlatarak hemşerilerimizi bilgilendirdi. Son olarak söz alan Ankara Bolu Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Bilgin ise yaptığı konuşmada Ankara’da yaşayan Boluluların birliği ve beraberliği için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. ABP üyeleri ayrıca, bu tür etkinliklerin sık sık yapılarak hemşerilerimiz arasında kaynaşmanın önemine, birlik ve beraberlik içinde davranarak birbirimize sahip çıkmanın önemine dikkat çektiler.

    Gecede ayrıca Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ’ın Ankara’da yaşayan Bolululara gönderdiği 2018 yılı takvimleri dağıtıldı. 2017 Veda Gecesi, Ankara’da ve Bolu’da yaşayan tüm Boluluların yeni yıllarını kutlayarak ve 2018 yılının ilk ayında yapılacak etkinlikte buluşmak üzere sözleşerek sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Bolulular, Platformu(ABP), 2017, Yılının

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