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08 Mart 2018 Perşembe
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    • “ABP’den kadınlar günü mesajı”

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve Bağlı Dernekler Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

    08 Mart 2018 Perşembe 12:30
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    “ABP’den kadınlar günü mesajı”
    Haber: Esra Öztürk

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve Bağlı Dernekler Yönetimi, şu açıklamayı yaptı; “ Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Yıllardan beridir bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmuştur. Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Nitekim kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır. Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, şehit evladını vatan toprağına uğurlarken döktüğü gözyaşlarıyla, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle kadınlar milletimizin ruhu olmuştur. Günümüzde kadınlarımızın maalesef hak ettikleri ilgiyi, desteği ve saygıyı yeterince gördüklerinden bahsetmemiz çok zordur. Özellikle kadınlarımıza yönelik insanlık dışı saldırıların, şiddet uygulamalarının, taciz ve tecavüz vakalarının endişe verici bir şekilde arttığı görülmektedir. Son derece hazin ve trajik bu rezaletlerin önlenmesi, engellenmesi ve suçluların hak ettikleri cezayı bulması çok zaman vicdanları tatmin edecek düzeyde olmamaktadır. Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır. Kadınlara uzanan kirli ve kanlı ellerin kırılıp atılması ve katillere hak ettikleri cezaların verilmesi için vakit geçirilmeksizin ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Türk-İslam coğrafyasındaki kadınların ve bir ses bekleyen bütün hanımefendilerin bu anlamlı gününü tebrik ediyor, hepsini hürmetle, saygıyla selamlıyoruz.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Bolu, Dernekleri, Federasyonu, Bağlı

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