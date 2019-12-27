Acaba denetleniyor mu?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yurt çapında kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ, Palandöken ve Kartepe gibi merkezlerde bulunan oteller ve turistik tesisler alkol, mutfak ve yemek konularında didik didik inceledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otel ve işletmelerde bulunan Alkol, yemek ve mutfakları denetledi. Ekipler yanlarında getirdikleri özel cihazlarla yemeklerin hijyenini ve ısı oranlarını ölçtü. Pişirme, saklama, sunum ve hijyen kontrolü gerçekleştiren ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı da bandrol kontrolü ve ölçüm yaptı. Örneğin Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da gıda hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 20 otel, 35 büfe ve restorana gelerek burada incelemelerde bulundu.

BOLU’DA DURUM NE?

İlimiz genelinde Gölcük, Abant, Kartalkaya, Yediğöller ve il merkezi çevresinde birçok turizm tesissi bulunuyor. Şimdi kamuoyu adına soruyoruz, bu tesisler yılbaşı öncesi denetimleri yapıldı mı? Yapıldıysa denetim sonuçları diğer illerde olduğu gibi kamuoyu ile neden paylaşılmıyor.