CNBC-e Business Dergisi, "Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri" araştırmasının üçüncüsünü açıkladı. Araştırma, eğitim, sağlık, kent hayatı, güvenlik, sanat ve ekonomi olmak üzere 6 kategoride yapıldı. Araştırma sonucunda, Türkiye'nin en yaşanabilir kenti, Ankara olarak belirlenirken, İstanbul 5. sırada, İzmir ise 9. sırada yer aldı. Dergi'nin, "Türkiye'nin En yaşanabilir Kentleri" üçüncü araştırması sıralamasında ilk ona giren şehirler şöyle; 1. Ankara, 2. Eskişehir, 3. Isparta, 4. Trabzon, 5. İstanbul, 6. Artvin, 7. Bolu, 8. Antalya, 9. İzmir, 10. Rize. Bolu, Forbes Dergisi'nin, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasına göre de 1 yıllık aranın ardından, tekrar "Türkiye'nin En Yaşanabilir Kenti" listesinde yedinci sıraya yerleşti.