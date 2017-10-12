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12 Ekim 2017 Perşembe
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    • Acemi hırsızlar suçüstü yakalandı

    Bolu’da bir markete giren üç hırsız, çaldıkları eşyalarla beraber Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

    12 Ekim 2017 Perşembe 12:05
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    Acemi hırsızlar suçüstü yakalandı

    Haber: Semih Baykal

    Olay Murat Canbaş Cad. Mescit Sokakta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya’dan geldikleri iddia edilen üç kişi sabah saatlerinde marketi soymak için içeri girdi. Bu sırada alarmın çalması üzerine güvenlik şirketi durumu polis ekiplerine haber verdi. Marketin önüne gelen polis ekipler içeride 3 kişinin olduğunu gördü ve takviye ekip istedi. Bir taraftan da polisler takviye ekip gelene kadar hırsızların kaçmaması için giriş çıkışları tuttu. Polisler takviye ekibin gelmesiyle beraber marketin içerisine girerek hırsızları çaldıkları ile beraber yakaladı. Yakalanan hırsızlar önce sağlık raporu için hastaneye daha sonra da ifadeleri alınmak üzere karakola götürülerek gözaltına alındı.

     

     

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