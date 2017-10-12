Haber: Semih Baykal

Olay Murat Canbaş Cad. Mescit Sokakta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya’dan geldikleri iddia edilen üç kişi sabah saatlerinde marketi soymak için içeri girdi. Bu sırada alarmın çalması üzerine güvenlik şirketi durumu polis ekiplerine haber verdi. Marketin önüne gelen polis ekipler içeride 3 kişinin olduğunu gördü ve takviye ekip istedi. Bir taraftan da polisler takviye ekip gelene kadar hırsızların kaçmaması için giriş çıkışları tuttu. Polisler takviye ekibin gelmesiyle beraber marketin içerisine girerek hırsızları çaldıkları ile beraber yakaladı. Yakalanan hırsızlar önce sağlık raporu için hastaneye daha sonra da ifadeleri alınmak üzere karakola götürülerek gözaltına alındı.