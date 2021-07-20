Acemi kasaplar hastanelik oldu



Haber: Yasin Bilgi

Sabah namazının ardından kentin çeşitli noktalarında kurulan mezbahalarda kurban kesen kasaplar, ayak ve el bölgelerinden yaralandı. Kendi imkânları ve ambulanslarla Bolu’daki hastanelerin acil servislerine başvuran 26 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban keserken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan "acemi kasaplar Boluve çevre illerde hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Acil servislere şimdiye kadar Bolu'da 26, Düzce'de 33, Zonguldak'ta 12, Karabük'te 18, Bartın'da ise 17 kişi başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.