Acemi kasaplar hastanelik oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramında acemi kasaplar yeni ön plana çıktı. Kasaplara kurbanlıklarını kestirmeyerek, kendi kurbanlıklarını kesmeye kalkışan 52 acemi kasap bıçakla kendilerini yaraladılar. Yaralanan acemi kasaplar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi, Kalıcı Konutlar Merkez Ünitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mudurnu Devlet Hastanesi ile Gerede Devlet Hastanesi acil servislerine gelerek tedavi oldular.

Tüm uyarılara rağmen, kasaplığa yeltenen acemi kasapların arasında kadın acemi kasaplarında olduğu belirlenirken, bacak, el, kol ve karınlarından bıçak yarası alan acemi kasapların dikişleri atıldıktan sonra hastanelerden taburcu edildiler.