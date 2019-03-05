Acı gerçeği tekrar hatırlattı

Haber: C. Kutay AYKAN

Başkanı Üzeltürk, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi. Üzeltürk, “Stabil olmayan yer yuvarlağı nedeniyle dünyanın değişik noktalarında hala her an depremler meydana getirmektedir. Ülkemizde son yüz yılda 1939 yılında 7,9 Richter büyüklüğünde Erzincan Depremi, 1999 Yılında 7,4 büyüklüğünde Marmara Depremi, 1953 yılında 7,4 Richter büyüklüğünde Yenice-Gönen (Çanakkale) Depremi, 1912 Yılında 7,3 Richer büyüklüğünde Mürefte (Tekirdağ) Depremi, 1999 yılında 7,2 Richter büyüklüğündeki Bolu-Düzce Depremi ve daha onlarca sayıda büyük ölçekli depremler meydana gelmiştir. Hala irili ufaklı depremler meydana gelmeye devam etmektedir” dedi.

Türkiye’nin jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek olan ülkelerden birisi olduğunu kaydeden Üzeltürk, “Türkiye’nin yüzölçümü olarak yüzde 92'si, nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95'i deprem kuşağında yer almaktadır. Türkiye Diri Fay Haritasına göre; ülkemizi etkisi altına alan diri fayların sayısı 150 iken; güncelleme çalışmaları ile bu sayı 326 olmuştur. Söz konusu 326 adet olan diri faylar, alt segmentleri ile birlikte değerlendirildiğinde deprem üretebilecek fay sayısının yaklaşık 485 adet olduğu ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.