Acı gerçek işte bu

Haber: C.Kutay Aykan

Aykan açıklamasında, “Gölcük merkezli 15 kilometre derinlikte 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen ve insan kaybı açısından 1939 yılında gerçekleşen Erzincan Depremi'nden sonra Türkiye tarihinin 2. En büyük Depremi olan Gölcük Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de meydana geldi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tanımlanan Marmara Depremi'nin ardından geçen 20 yılda kayda değer hiçbir çalışma yapılmadı.

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kat kalmıştı. Bu kadar büyük tahribat yaratma kabiliyeti olan bir tabiat olayına karşı son yirmi yılda alınan önlemler nelerdir diye kendinize sorun ve acı gerçekle sizde yüzleşin.

Sadece deprem vergisiyle vatandaşın cebimizden doğal afetlere hazırlık için kullanılmak üzere 50 milyar lirayı aşan bir para toplandı. Halada bu vergiler toplanmaya devam ediliyor. Yaşadığımız şehirde Bolumuzda ya da çevremizde tek bir insan, tek bir bebek bizim sorumsuzluğumuz nedeniyle zarar görürse bunun hesabını önce Allah’a sonra o bebeğin ailesine nasıl veririm diye düşünmeden edemiyorum. Tehlike bitmedi hala devam ediyor. Bu tehlike var oldukça aynı acıların tekrar yaşanmaması için, yitirdiğimiz insanların anısı, çocuklarımızın geleceği için daha yüksek bir sesle, inançla, kararlılıkla sesimizi yükseltmeli, çözüm istemeliyiz.

Tüm Bolulular, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, her kesime sesleniyorum; susmayalım! Biz susarsak, yeni depremde binlerce insan susar, sessizliğe gömülür! Bir bebek ölür ve bizim insanlığımız ölür” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 10:52