Haber: Esra Öztürk

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Ülkemiz karayolu ağında 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47 adedi maddi hasarlı, 182 bin 669 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %74,4'ü yerleşim yeri içinde %25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Açıklanan bu verilere göre İlimizde ise 2017 yılında toplam 4.482 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazaların 3.552 adedi maddi hasarlı, 930 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşmiştir.

Meydana gelen trafik kazalarında 61 kişi hayatını kaybetti, hayatının kaybedenlerin 41’i kaza yerinde, 20 kişi ise kaza sonrası hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen kazalarda 1.847 kişi ise yaralanmıştır.