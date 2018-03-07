Haber: Semih Baykal
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan şunları söyledi; “ Ne yazık ki; Dünya Kadınlar Gününde, ayrımcılığın, işsizliğin, yoksulluğun faturasını en ağır şekilde kadınlarımız ödüyor. Ne yazık ki; Kadına şiddet haberlerine her gün yenisi ekleniyor. Ne yazık ki; İktidara sahip olanlar, her geçen gün ülkeyi kadınlar için biraz daha açık cezaevine dönüştürmek için var gücüyle çalışıyor. DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ‘nde; Kadınlarımızın; bu karanlık ve karamsar tabloyu; “ Kurtuluş Savaşında mühimmat ıslanmasın diye battaniyesini cephaneye sarıp, kendisi ve bebeği donarak şehit olan Şerife Bacı gibi; Annesi hayatını kaybedince babasıyla birlikte, henüz 9 yaşındayken cepheyle tanışmış, düşmanla bilfiil çatışmış Nezahet Onbaşı gibi ; Düzenlediği mitinglerle işgalcilere karşı harekete geçen Halide Edip ADIVAR gibi; ” eşleriyle, çocuklarıyla kol kola, yan yana, omuz omuza aydınlatacağına, Türkiye’ye, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağına inancım tamdır. Bu söz ve duygularla EMEKÇİ KADINLARIMIZIN bu özel gününü kutluyorum.”
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