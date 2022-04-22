Açık hava iftarlarına yoğun ilgi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu yıl artık ilçelerde de toplu iftarlar düzenlemeye başlayan Bolu Belediyesi, Mudurnu’nun ardından Akşemseddin Diyarı Göynük’te de iftar yemeği verdi. Göynük Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen iftara yemeğine Göynük halkı yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı açık hava iftar yemeğinde vatandaşlar semt pazarına kurulan masalarda toplu iftar yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de ezanın okunmasına dakikalar kala tüm masaları dolaşarak, vatandaşların Ramazan Aylarını kutladı.

1250 kişi açık hava iftarında bir araya geldi

Bolu Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi’nin ilçe merkezinde ortaklaşa düzenlediği açık hava iftarında 1250 kişi hep birlikte oruç açtı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, büyük ilgi gören iftarda, kısıtlamaların kalkmasıyla ilçelerde de iftarlar düzenlemeyi istediklerini söyleyerek, “Bugün toplu iftarlarımıza Mudurnu’dan başladık. Ve şunu gördük ki biz 1000 kişilik iftar hazırlamıştık ama bundan sonraki yıllarda çok daha büyük iftarlar yapacağız” dedi.

Ramazan ayı boyunca Bolu Kent Meydanı’ndaki iftar çadırında her gün yaklaşık 2000 kişiye iftar veren Bolu Belediyesi ilçelerde de iftar vermeye başladı. Bu kapsamda dün akşam ilk iftar yemeği Mudurnu’da gerçekleşti.

Bolu Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi’nin ilçe semt pazarında ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğinde, yaklaşık 1250 Mudurnulu açık havada iftar yaptı. İftara Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mudurnu İlçe Belediye Başkanı Necdet Türker, Taşkesti Belde Belediye Başkanı Tahsin Özcan da katılarak, vatandaşlarla birlikte oruç açtılar.

BAŞKAN ÖZCAN MASALARI TEK TEK DOLAŞTI

İftardan önce alana gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Mudurnu İlçe Başkanı Sami Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve bazı Bolu Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte tüm masaları tek tek dolaştı ve iftara gelen vatandaşlarla sohbet edip, Ramazan aylarını kutladı. Yoğun ilgi gören Özcan, fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek ilçe sakinleri ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Oruçların açılmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mudurnu İlçe Belediye Başkanı Necdet Türker birer konuşma yaptı.

TÜRKER: “SİYASET GÜTMEDEN İLÇEMİZE VERDİĞİ DESTEKLER İÇİN…”

Konuşmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın siyaset gütmeksizin Mudurnu’ya hizmet etmesine vurgu yapan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker,“Bu akşamki iftar davetine katılan tüm halkımıza, iftarı organize ve finanse eden Bolu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Yine 3 yıllık süreçte siyaset gütmeden ilçemize verdiği destekler için de şahsım ve ilçe halkımız adına Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a da teşekkür ederim. Allah kabul etsin.” dedi.

BAŞKAN ÖZCAN: “SONRAKİ YILLARDA ÇOK DAHA BÜYÜK İFTARLAR YAPACAĞIZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yaptığı konuşmada, ilçelerdeki iftar etkinliklerinin startını Mudurnu’dan verdiklerini söyleyerek, “2 yıldır covid-19 dolayısıyla toplu iftarlar, etkinlikler yapılamıyordu. Çok şükür bu kısıtlamalar kalktı. O nedenle bu sene Mudurnu’dan başlayarak ilçelerimizde birlikte bir iftar programı organize edelim istedik. Sağ olsun Mudurnu Belediye Başkanımız da uygun gördüler. Bugün toplu iftarlarımıza Mudurnu’dan başladık. Ve şunu gördük ki biz 1000 kişilik iftar hazırlamıştık ama bundan sonraki yıllarda çok daha büyük iftarlar yapacağız. Bu kalabalıktan bunu gördüm. Bu akşam davetimize icap edip buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bolu Belediyesi’nin ilçelerde, ilçe belediyeleriyle ortaklaşa düzenlediği iftarların 2’ncisi bugün Göynük ilçesinde gerçekleşecek.