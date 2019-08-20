Açık havada sinema keyfi 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca “Açık Hava Sinema Günleri” ile her Cuma ve Cumartesi ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor.

2 Ağustos Cuma günü 14 Burda AVM’de ‘Neşeli Günler’ filmi ile başlayan açık hava sinema günleri, sinemaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 23 Ağustos’ta Bizim Aile, 24 Ağustos’ta Hababam Sınıfı, 30 Ağustos’ta Gülen Gözler, 31 Ağustos’ta ise Tosun Paşa filmleri ile ziyaretçiler açık havada sinema keyfini Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Esas 14 Burda AVM yaptığı duyuru ile ziyaretçilerini Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine davet etti.

Program Akışı:

23 Ağustos Bizim Aile

24 Ağustos Hababam Sınıfı

30 Ağustos Gülen Gözler

31 Ağustos Tosun Paşa