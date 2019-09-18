Açık Kapı Görüşmeleri devam ediyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her hafta Salı günleri gerçekleştirilen Açık Kapı Görüşmeleri bu hafta da devam etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde Prof. Dr. Mustafa Alişarlı görüşme talebinde bulunan üniversite akademik ve idari personeliyle bire bir görüştü.

Açık Kapı Görüşmelerinde randevu almadan her hafta Salı günleri saat 15.00’ten itibaren gerçekleşiyor. Üniversite akademik ve idari personeli Açık Kapı Görüşmeleri haricinde diğer günlerde de randevu alarak Rektör Alişarlı ile görüşmelerini gerçekleştirebiliyor.