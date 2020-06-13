Açık Oto Pazarı açılamıyor



Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs sebebiyle sosyal hareketliliğin fazla olduğu alanlardan bir tanesi olan açık oto pazarı, alınan tedbir kararları kapsamında faaliyetine ara vermişti. Edinilen bilgiye göre ilimiz Açık Oto Pazarının 14 Haziran Pazar günü kapalı olacağı bildirildi. Oto pazarıyla ilgili koronavirüsün etkisini yitirmesi üzerine atılan normalleşme adımları kapsamında henüz yeni bir karar alınmazken salgın sebebiyle vaka sayısında son günlerde yaşanan artış sebebiyle alınacak kararlar ile yeni tedbirler uygulanması bekleniyor.