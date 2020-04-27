Açık Pazar Alanını denetlediler

Haber: BMA

Ülkemizi saran koronavirüs tehlikesine karşı ilimiz Gerede ilçesinde denetlemeler devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kaymakam Cengiz Ünsal ile hafta sonu açık pazar alanında koronavirüs tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Allar, “Alınan tedbirleri yerinde incelemek, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek amacıyla Açık Pazar Alanımızı; İlçe Kaymakamımız Cengiz Ünsal Beyefendi ile ziyaret ederek vatandaşlarımızın kurallara genel olarak uyduğunu müşahede ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız zaruri alışverişlerini hızlı bir şekilde yaparak azami dikkat göstermeleridir. Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.