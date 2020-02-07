Acil boşaltın emri geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, eski Köroğlu Oteli arkasında bulunan Halkevi, Öğretmenler Lokali, Mudurnulular Derneği ve Türk Kadınlar Derneği gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunduğu binaları yıkarak binlerce ton hafriyat yapmış ve İl Kültür Müdürlüğü binasının hemen sınırına fora kazıklar çakılarak olası bir heyelanın önüne geçilmeye çalışılmıştı. Katlı otopark binası yapılmadan önce çakılan fora kazıklar nedeniyle müdürlük hizmet binasında hasarlar ve çatlaklar meydana gelmesi üzerine devreye İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü devreye girmişti. 2013 yılında yapımına başlanan fakat bu güne kadar hiçbir önlem alınmayan bölgede, tehlike fark edilince İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Valilik kanalıyla, Kültür Müdürlüğü binasının 15 Şubat 2020 tarihine kadar acilen boşaltılmasını istedi.

Her gün depremlerin yaşandığı ilimizde bir kamu binasının durumunu gözler önüne seren resmi emir sonrası çok değerli olan tarihi eserlerin nerede koruma altına alınacağı da merak konusu oldu.