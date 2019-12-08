Acil Haftasında Miniklere 112 Eğitimi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları tarafından 1- 7 Aralık 2019 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında; Çobankaya Şehit Murat Paçal İlkokulu, Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu, Doğancı Ayşe Yılmaz Becikoğlu İlkokulu, Mebrure İlhan Bağışgil Anaokulu, Gülçocuk Anaokulu ve Vilayetler Birliği Anaokulu okullarında 112 ile ilgili eğitimler verildi.

Eğitimlerde “Minik 112 tanıtımı, 112 nasıl aranacağı, acil çağrı merkezinin tanıtımı, 112 hangi durumlarda aranacağı, adres bilgisinin önemi hakkında bilgilendirme” gibi konular ele alınarak çocuklar bilgilendirildi. Eğitimin sonunda çocuklar “Yaşama Yol Ver” pankartlarıyla farkındalık oluşturdular.