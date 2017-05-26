İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “17/05/2017 tarihi itibariyle 2017 Yılı İl İçi öğretmen atamalarına ait boş kontenjanlar 22/05/2017 tarihinde Müdürlüğümüz internet sitesin (bolu.meb.gov.tr)’de ilan edilmişti. İlimiz Milli

Eğitim Müdürlüğü emrine Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Tarih, Biyoloji, Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanlarında engelli öğretmen ataması yapılmış olup bu öğretmenlerin görev yeri belirlemelerinin acilen yapılması Bakanlığımızca 24/05/2017 tarihli email emirle bildirilmiştir. Belirtilen alanlara emir doğrultusunda atama yapılacağından 22/05/2017 tarihinde ilan edilen ihtiyaçlarda değişiklik olabilecektir. İl İçi başvuru yapan ve yapacak olan öğretmenlerimize ilanen duyurulur” denildi.