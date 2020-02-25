Acil konum sisteminde pilot il Bolu

Haber: Ceylan Beykoz

Acil durumlarda ambulans veya polis çağırmak isteyenlerin telaşa kapılarak bilgi vermekte zorlanmasını dikkate alan devlet, acil sağlık hizmetlerinde “otomatik acil konum” sistemine geçiyor. İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen otomatik acil konum sisteminin pilot uygulaması Bolu’da gerçekleştirildi. Yurt geneline yaygınlaştırılacak sistem için Apple ve Google’dan acil konum hizmeti alındı. Sistemle 112’yi arayanın adres vermesine gerek kalmadan GSM üzerinden “hassas konum” alınacak ve birimler olay yerine gidecek.

Pilot il Bolu

TBMM’deki “Dilekçe Çalıştayı”nda İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, “acil hassas konum sistemi”ne ilişkin açıklamasında “Hem Google’dan hem Apple’dan acil konum servisi aldık. Yeni nesil 112 yazılımıyla en büyük yeniliklerden biri bu, 30 metre çapında konum alabiliyoruz. Şu anda Bolu’da uyguluyoruz. Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. Şu anda test ediyoruz” ifadelerini kullandı.