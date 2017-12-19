HABER:Ceylan Beykoz

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantı Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü adına Uzm. Dr. Mehmet Balcı ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü başkan, başkan yardımcıları, il ve ilçe hastaneleri başhekimleri, özel hastane sorumluları, il ambulans servisi başhekimleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda bölge illerin yoğun bakım yatak sayıları, hasta sevkleri ve personel durumu ile ilgili sorunları değerlendirilip çözüm önerileri oluşturuldu.

Düzenlenen toplantı sonrasında Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner tarafından il dışından gelen misafirlere Zonguldak’ın simgesi olan madenci heykeli ve çeşitli hediyeler takdim etti.