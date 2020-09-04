Acil Servis hizmete başladı

Haber: N. Halid Altundal
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında, 26 Ağustos Çarşamba günü Valilik Abant toplantı salonunda yapılan toplantısında daha önce pandemi sebebiyle acil servislere başvurunun büyük oranda düşmesi sebebiyle kapatılan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinin hizmete açılabilmesine karar verilmişti.
Kararın ardından Acil Serviste gerekli düzenlemeler yapılarak tedbirler alındı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite (Kalıcı Konutlar Mevkiinde) Acil Servisinin yeniden hizmete başladığı duyuruldu.