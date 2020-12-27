Acil toplandılar, hayırlı kararlar aldılar

Haber:N.Halid Altundal



Olağanüstü toplantıda mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerine 4 ay süreyle yüzde 50 indirim yapılmasına, faaliyetlerine zorunlu ara veren kiracılardan ise kanunen kapalı olduğu dönemlere ilişkin kira alınmamasına karar verildi. Bolu Belediyesi’nde 2020 yılının son Olağanüstü Meclis Toplantısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında bu akşam gerçekleşti. İki maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracıları ile ilgili yeni güzel kararlar alındı.

Başkan Özcan’ın öncülüğünde Meclis Plan Bütçe Komisyonu tarafından getirilen teklif ile belediye kiracılarının kiralarında Aralık, Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan 4 aylık dönemde yüzde 50 indirim yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra pandemi dolayısıyla ticari faaliyetlerini durduran tüm belediye kiracılarından, kanunen kapalı kaldığı dönem için kira bedeli alınmaması ve bu süre kadar kira sözleşmelerinin uzatılması kararı da meclisten geçti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclisten oy birliği ile geçen karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bolu Belediyesi’nin tüm kiracılarının kiralarında Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 4 ay yüzde 50 indirim yaptık. İkinci olarak; Covid önlemleri kapsamında faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan veya çalışamayacak durumda olan kafe, lokanta, hamam, düğün salonu ve benzeri yerlerin mevzuat gereği kapalı olduğu dönemlere ilişkin kira bedeli alınmayacak. 2020 yılı Kasım ayından itibaren kapalı kaldıkları dönemi kapsıyor. Bu sınırsız bir karar, hükümet pandemi sona erdi deyinceye kadar geçerliliğini koruyacak. Üçüncü olarak, Haziran 2020- Kasım 2020 tarihleri arasında kira parasını ödememiş olanlardan gecikme faizi alınmamasına karar verdik.” dedi. Özcan, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle ilgili de açıklık getirerek, “Bakanlık bu konuda bir genelge yayımladı. Burada illa yapın demiyor, takdiri belediyelere bırakıyor. Biz bu 4 ayın sonunda covid aynı şiddetiyle devam ediyorsa bunu uzatabiliriz.” diye konuştu.