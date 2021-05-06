Açılacak pazarlar belli oldu

Haber: N. HalidAltundal

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazaryerlerinin açılabileceği ve vatandaşların ikametlerine en yakın pazarlardan alışveriş yapabileceği bildirildi. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, genelge kapsamında 8 Mayıs Cumartesi günü faaliyet gösterecek pazarları açıkladı. Altındal açıklamasında, “Bolu’muzda Cumartesi günü açılacak pazarlarBolu Ana Pazarı, Bahçelievler, Sağlık, Kalıcıkonutlar, Beşkavaklar, Çıkınlar,Karaçayır, Sümer’dir. Mesafeye dikkat edelim hayırlı kazançlar dilerim” dedi.

GENELGEDE BELİRTİLEN KONULAR

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.