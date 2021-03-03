Acılar yeniden yaşanmasın diye

Haber: G. Deniz Bakır

%92’sinin deprem kuşağında, nüfusunun ise %95’inin deprem tehlikesi altında olduğu ülkemizde 2021, ‘Türkiye Afet Eğitimi’ yılı olarak ilan edilmişti. Bu vesileyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), vatandaşların afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflerken, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda yine İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde AFAD, ülkemiz geneli ile eş zamanlı olarak afet öncesi hazırlık ve risk azaltma projelerine daha fazla önem vererek, kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş çalışmalarını hızlandırdı. Artık "Deprem olursa ne yapmalı?”dan çok "Deprem olmadan ne yapmalı?” bilinci ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştiriyor. Bu bilinçle, "Yara sarmak değil, yara almamak” ilkesi ile afet öncesi risk azaltma çalışmalarına ağırlık verecek politikalar üzerinde çalışıyor.

VALİ ÜMİT’TEN HALKA ÇAĞRI

En etkin deprem kuşaklarından birinde bulunan ilimiz Bolu’da da geçmişte birçok yıkıcı depremin yaşandığı gibi gelecekte meydana gelebilecek depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riskimizin söz konusu olduğu biliniyor.

Bolu Valiliği’nin yürütmekte olduğu hazırlık çalışmalarında, halkımızın da yanlarında yer almasını, Deprem Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılarak destek olmalarını isteyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşın afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmalarında kilit rol oynamalarını istiyor. 1 – 7 Mart Deprem Haftası olması vesilesiyle birçok acı deprem hatıraları bulunan Bolu’da, böyle acıların yaşanmaması temennilerinde bulunan Ümit, ilimizde ve ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabırlar diledi.