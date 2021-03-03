Açıldılar ama sinek avladılar

Haber: G. Deniz Bakır

Dün yapılan kabine toplantısının ardından “Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir” kararı alındı. İzzet Baysal Caddesinde ve en işlek sokaklarından biri olan Börekçiler Sokakta da birçok esnaf, kimisi açılış temizliği yapıyor kimisi dükkânlarını satılığa çıkarmış durumda, kimisi de müşterileri bekliyor. Börekçiler sokağı esnafı zor geçindiğini ve borçlarının biriktiğini ifade etti. Kafelerin zaten saat 19.00’dan sonra iş yaptığını belirten esnafa alınan yeni normalleşme kararları hakkında ne düşündüğünü sorduk. İşte esnafların yorumlar;

ÇETİN ATAŞ, “Her masamızda dezenfektanlar mevcut onun haricinde girişlerde ve lavabo girişlerinde bulunduruyoruz. Alınabilecek bütün önlemleri aldık” dedi. Ayrıca saat konusunda vurgu yapan Ataş, “Bizim işletmemiz zaten saat 19.00’dan sonra müşteri çekiyor. Vatandaş saat 17.00 ve 18.00 gibi işten çıkıyor evine gidiyor sonra kafelere yöneliyor o yüzden saat kısıtlamasından dolayı pek bir müşteri artışı beklemiyoruz. Pandemi döneminde yeterince mağdur olduk” ifadelerine yer verdi.

İLKER ÇAKAR, “Tedbirleri aldık müşterileri bekliyoruz” diye sözlerine başlayan Çakar, “3 ay kapalı kaldık. 3 aydır bugünü bekliyoruz. Bu süreçte hem biz hem çalışanımız mağdur oldu. Devletin kira desteği oldu. Borçlarımız var bir müddet borçlar için çalışacağız. Her ay eksi bakiyeye düştük. Şimdi müşterilerimizi masa mesafesi ve % 50 kapasiteyle dükkânımızı açtık. Temizlikleri ve önlemlerimizi yaptık” dedi.

ÇİĞDEM ULUSOY, “İnsanların korkmadan gelir diye ümit ediyorum. Biz ne kadar hijyene dikkat etsek de insanların kafasında bir acaba var korku var. Umut ediyorum ki gelsinler. Hepimiz gerçekten zor durumdayız. Çok borçlandık bu dönemde borçlarımız, vergilerimiz birikti. İstiyoruz ki müşterilerimiz gelsin ki bizde borçlarımızı ödeyebilelim” diye esprili bir dilde mağduriyetini anlattı.

FIRAT YILMAZ, “Kafelerin açılmasından dolayı bir heyecanım yok. Her yer açık sadece kafeler ve lokantalar kapalıydı. Turizm yerleri doluyken biz mağdur durumdaydık. 2. plana itildik. Kafelere karşı bir ilgisizlik var. Börekçiler Sokak, Bolu’nun bir değeridir. İl dışından bir sürü müşteri geliyor buraya. Bu sokak bu durumda olmamalı. Birçok esnaf arkadaşımız dükkânını kapatmış durumda” şeklinde konuştu.

FARUK GÜNEŞ, Kafelerin müşterisi gece oluyor. Açılmasa daha iyiydi. Şimdi ne kadar müşteri gelecek onu bilmiyoruz. Sabah 7 de kafeye müşteri gelmez. Sabahtan akşama kadar bekleyeceğiz göreceğiz. Ben burada hem elektrik hem kira hem de personel maaşı vermekte zorlanıyorum. Açılmaması daha iyiydi benim için. Çünkü günlük en az 50 lira cebimden çıkarken şimdi en az 150 - 200 lira çıkacak. Açmasam da müşteri kaybım olacak” diye durumunu ifade etti.