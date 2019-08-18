Acılı ailenin bekleyişi sürüyor

Salıbeyler Mahallesi’nde oturan Yağmur Nur Gençtürk Kurban bayramının 1.günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1 haftadan bu yana kayıp olan genç kızın ailesinin gözü yaşlı bekleyişi devam ediyor.

Acılı ailenin bekleyişi sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Salıbeyler Mahallesi'nde oturan Ferhat ve Bilge Nur Gençtürk çiftçinin 16 yaşındaki kızları Yağmur Nur Gençtürk,  Kurban Bayramı'nın 1. günü yani 11.08.2019 tarihinde arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Genç kız eve dönmeyince aile durumu polis ekiplerine haber verdi. 1 haftadan bu yana eve dönemeyen kızlarının şu an kapalı giyindiğini ve fotoğrafı olmadığını ifade eden ailenin gözü yaşlı bekleyişi devam ediyor. 16 yaşındaki Yağmur Nur’u görenlerin baba Ferhat Gençtürk'e 05467317860 numaralı telefonundan veya 155 polis imdat hattını aramaları istendi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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