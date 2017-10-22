banner133

banner101

22 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Acılı babayı unutmadılar

    Bir dizi etkinliklere katılmak için Bolu'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in ailesini ziyaret etti.

    22 Ekim 2017 Pazar 00:17
    Bu haber 32 kez okundu
    Acılı babayı unutmadılar

    Haber: Semih BAYKAL 

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Bir dizi etkinliklere katılmak için Bolu'ya gelen Karabay, beraberindeki Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve diğer ilgililerle Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer'in Gerede'nin Nuhören köyündeki ailesini ziyaret etti. Karabay ve beraberindekiler burada şehidin babası İsmail ve kardeşi Kadir Sezer ile görüştü.

    Aileye başsağlığı dileklerini ileten Karabay, "Evladımızın bize emanetisiniz. Başta size Sayın Bakanımızın selam ve hürmetlerini getirdim. Hem şahsım hem de bakanlığım adına her zaman sizin yanınızda olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu, şehidimizi geriye getirmeyecektir ama o da şehadete ermiştir. Bu, aileniz ve milletimiz için bir onur ve şereftir. Her zaman yanınızdayız." dedi.

    Karabay, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından bir süre daha aile ile sohbet ettikten sonra Ankara'ya gitmek üzere köyden ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bir, Dizi, Etkinliklere, Katılmak, Boluya

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’DA OSMANLI DÖNEMİ CAMİ VE HAMAMLARI” ndan…
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AMATÖR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Kardeş kıskançlığı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129