Açılış töreniyle hizmete girdi

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediyesi açılış ve temel atma törenlerine devam ediyor. Bu yıl 144. Kuruluş yılını kutlayan Bolu Belediyesi’nce, şehrin kültürüne ve tarihine ışık tutması amacıyla, 7’den 70’e herkesin hoş vakit geçirebileceği yeni bir kültür merkezi kazandırdı.

AÇILIŞ TÖRENİYLE HİZMETE GİRDİ

Başkan Özcan’ın girişimiyle, Hisar Tepesi’ndeki 4 katlı tarihi tescilli binada hizmet verecek Bolu Belediyesi Hisar Tepesi Kültür Merkezi için bugün bir açılış töreni düzenlendi. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki dönem Belediye Başkanlarından Necdet Gören, Yüksel Ceylan, Kıbrısçık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“EN ESKİ 16 BELEDİYEDEN BİRİYİZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, törende yaptığı konuşmada, günün önemine değindi. Belediyenin Ekim 1877 yılında kurulduğunu belirten Özcan, “Yani bugün belediyemizin 144. Yıldönümü. En eski 16 belediyeden bir tanesidir. Aslında burası Ankara Belediyesinden eski bir belediye. İstanbul Belediyesinden de eski bir belediye. O yüzden her 5 Ekimde bir etkinlik yapacağız demiştik. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“BİNAYI 10 YILLIĞINA KİRALADIK”

Ardından hizmete sunulan Hisar Tepesi Kültür Merkezi’nin binasına ilişkin konuşan Özcan, “Bu bina Sayın Salim Kartal’a ait. Burayı alıp yaptıktan sonra kullanmadı. Atıl bir haldeydi. Kendisinden burayı kiraladık. Kültür Merkezi yapmak istiyoruz dedik. 10 Yıllığına kiraladık. Bakım ve restorasyonunu tamamladık. Sadece en alt katına Turizm Komisyonumuz taşınacak. İnşallah faydalı işlerde bulunacaklar.” Dedi.

KÜLTÜR MERKEZİNDE NELER VAR?

Halkın hizmetine sunduklarını Kültür Merkezi bünyesinde neler olacağı ile ilgili olarak da Özcan, “1. Kat: Gençlik merkezi okuma salonu. Binden fazla yerli ve yabancı yayınlar. Eski gazete arşivleri ve gençlerin interneti ücretsiz kullanabileceği huzurlu bir mekana dönüştürüldü. 2. Kat: Kültür Merkezimiz. 8 İlçemizin kültürel ve sosyal değerleriyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın açılacak kurslar için dizayn edildi. 3. Kat: Köroğlu Müzesi olarak dizayn edildi. Bolumuzun halk ozanı ve kahramanı aynı zamanda ilimizin markası haline gelmiş Köroğlu’muzun yerli ve yabancı ressamlar tarafından yapılmış 200’den fazla basın yayın kaynağı ve resimler göreceksiniz.” Şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuşmasında son olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdikleri değerden bahsetti. Bu kapsamda yaptıkları hizmetleri anlatan Özcan, “Biz, kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem veriyoruz demiştik. Alabildiğimizi alıyoruz. Alamadığımızı kiralıyoruz. Burayı da kiraladık. Belediyenin karşısındaki 3 katlı yapıyı da kiraladık. Orayı da etüt merkezi haline getiriyoruz. Seçimden önce sözümüzdü yoksul çocuklara eğitim imkânının, eğitim adaletinin sağlanabilmesi için ders çalıştırıldığı bir merkez haline getiriyoruz. Uğur Mumcu Kültür Merkezimiz, atıl haldeydi. Orayı da hayata geçirdik. Buradan müjdeyi de vermiş olayım. Eski adliye binasını biliyorsunuz. Orası cumhuriyet dönemi eseri olarak tescilli. Seçime birkaç gün kala Kültür Bakanlığı’na oranın geçici tahsisini vermişler. Müze yapılsın diye. Kültür Bakanlığı başlangıçta iyi niyetle projelerini çizdirdi. Bizde destek verdik. Son anda vay oranın belediye başkanı şu partiye mensup diyerek vazgeçtiler. İki yıl geçti. Hiçbir şey başlamadı. Biz de onlardan geçici tahsisi kaldırdık. Önümüzdeki günlerde orayı Kent Müzesi haline getireceğiz. Muhtemelen de adı İzzet Baysal Kent Müzesi olacak. Önümüzdeki yıl şuan itfaiye müdürlüğümüzün bulunduğu alanda bu bölgede eşi benzeri bulunmayan belki sadece İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’yle kıyaslanabilecek asıl büyük 15 bin metrekarelik Kültür Merkezimizin temelini atıp 2023 yılında da bunu tamamlamış olacağız. Bolu kültürel ve sanatsal faaliyetler konusunda daha yoğun bir şehir haline gelecek.” Dedi.

Özcan’ın konuşmasının ardından, törene katılan protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek ardından Hisar Tepesi Kültür Merkezi’ni dolaştılar.