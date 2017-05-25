Haber:Kasım ŞAHİN

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın büyük girişimleri ile yapımına başlanan ve bitme noktasına gelen yeni Ak Parti binası il binasının ön cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ve üzerinde, “Yeni Atılım Dönemi” yazılı dev bir pankart açıldı.

Açılaşa Cumhurbaşkanı, Başbakan’ın yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekilinin de katılması bekleniyor.