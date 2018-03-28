Haber: Kasım Şahin

Erbakan Vakfı Bölge Sorumlusu Yahya Coşkunsu geçtiğimiz gün Erbakan Vakfı Bolu İl Koordinatörü Hayrettin Aytar ile birlikte gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz’u ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Bölge Sorumlusu Yahya Coşkunsu, vakfın amaçları ile alakalı açıklamalarda bulundu. Erbakan Vakfının kuruluş amacının rahmetli Necmettin Erbakan’ın söylemlerini, icraatlarını ve millete tebliğ ettiği kırmızı çizgilerini yeniden milletin anlayacağı şekilde gündeme getirmek olduğunu ifade eden Coşkunsu, “Vakfımız Erbakan hocamızın vasiyeti üzerine kurulmuştur. Şu anda evladı Dr. Fatih Erbakan bu vakfın başkanıdır. Vakfımızın ana mihenklerinden bir tanesi de inandığımız İslam dininin günümüz insanına, hocamın lanse ettiği şekilde yeniden tebliğ edilmesidir. Bizim yaptığımız çalışmalar iyilikleri emretmek, kötülüklerden alıkoymaktadır. Bu partiler üstü, zihniyet üstü bir olaydır. Yönetim kadrolarımızda tüm partilerden insanlar mevcut olabilir, çünkü biz siyasi bir partinin eş güdümü değiliz, bizim görüşümüz milli görüştür. Çalışmalarımızı da bu kapsamda yürütüyoruz” dedi.

Bugüne kadar 76 il teşkilatı, 463 tane de ilçe teşkilatının kurulduğunu belirten Yahya Coşkunsu ayrıca, “Büyükşehirlerde 50 kişilik, normal şehirlerde 30 kişilik kadrolarla çalışıyoruz. Büyükşehirlerde profesörler ve doçentlerden oluşan ekiplerimiz, komisyonlarımız var. Hocamın söylemlerini, eylemlerini, ekonomik tarzını orada yeniden ele alarak nasıl aktarabileceğimizin çalışmalarını yürütüyorlar. Nasip olursa günümüz insanına bu düşünceleri yeniden aktarmak istiyoruz. Yerel teşkilatlarımız da bunları yaymakla mükellef oluyorlar. Asıl gayemiz dünya ve ahiret saadetinin tesis edilmesidir. Kötülüklerin bertaraf edilmesi, iyiliklerin tüm insanlığa sunma kaydıyla yayılmasıdır. Ve çalışmamızın öz gayesi de Allah rızasıdır. Hiçbirimiz bu çalışmaları bir menfaat karşılığı için yapmıyoruz. Hiçbir partiye de bir tercihimiz ya da karşı tercihimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Coşkunsu son olarak Bolu ile alakalı şunları söyledi: “Bolulu kardeşlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Biz şu an için burada vakıf şubesini kiraladık, yalnız tefrişleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onları tamamladıktan sonra tanıtım için biraz daha atak duruma geçeceğiz. Eğer burada arzu ettiğimiz bir etkiye ulaşırsak şubemizin açılışına Dr. Fatih Erbakan da gelecektir. O günün durumuna bağlı elbette bu. İllerin açılışlarına mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. O da Hayrettin kardeşimiz ve kuracağımız ekibin gayretleriyle olacaktır. Gittiğimiz her yerde yer yöre insanına iyi ve güzeli götürmenin gayreti içindeyiz.”