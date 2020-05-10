Açılmadan önce belediye dezenfekte edecek

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında; 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları içi pazartesi günü dezenfekte çalışması gerçekleştirecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyete geçeceği açıklanması ile birlikte Gerede Belediyesi hazırlıklara başladı. Gerede Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte edecek ve işletmelerin müşterilerine daha steril ve hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destek olacak.

Koronavirüsün ilk duyulduğu günden bu yana hiçbir vatandaşın etkilenmemesi adına tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Hiçbir vatandaşımızın virüsten etkilenmemesi için hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yayınlanan genelge ile; İlçemizde 11 Mayıs'ta açılacak olan ve sağlık açısından önemli riskler taşıyan berber ve kuaförlerde de temizlik ve dezenfekten çalışması yapacağız. Virüs tamamen ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.