Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde yağmurda dans eden küçük kızın, baba ve oğulun şiddetli yağan yağmur altında güle oynaya koşmasının ardından şimdi de küçük bir erkek çocuğunun annesinin gözetiminde İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bisiklet yolunda oyuncak arabayla sürüş yapması şaşkın bakışlara neden oldu.

Küçük çocuğun bisiklet yolunda oyuncak arabayla annesinin gözetiminde araç kullandığını fark eden Bolu Belediyesi Temizlik İşlerine ait kamyonet sürücüsü ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar, yolu açarak, ona yol verdiler. Küçük sürücü bütün yolların kendisine açılması sayesinde rahat bir şekilde sürüş yapma imkanı oldu. Bir çok vatandaş da bu durumu şaşkın gözlerle izledi.

