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08 Ekim 2017 Pazar
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    • Acınacak haldeyiz

    TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 16 milyon 328 bin yoksul bulunurken, gelir adaletsizliği sıralamasında ilimiz Bolu en kötü gelir dağılımı açısından bölgemizde bulunan beş il ile birlikte ikinci grupta yer aldı.

    06 Ekim 2017 Cuma 12:03
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    Acınacak haldeyiz

    Haber; Semih Baykal

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarına göre geçen yıl itibarıyla yıllık geliri 8 bin 539 liranın altında olan yoksul sayısı16 milyon 328 bin. TÜİK verilerine göre ilimizde bu sayı 49 bin 750 kişi oldu. Türkiye’de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir “Ankara” bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu iller arasında Bolu’da yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2016’da 19 bin 139 lira olarak hesaplandı. Ülkede yıllık geliri 7 bin lira civarında olan yoksul sayısı 11 milyon olarak ölçülerken, yıllık geliri 8 bini biraz aşan yoksul yurttaş sayısı da 16 milyon kişiyi aştı.

    GELİR EŞİTSİZ

    Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan sıfıra yaklaştıkça “gelir dağılımında eşitliği”, 1’e yaklaştıkça “gelir dağılımında bozulmayı” ifade eden “Gini katsayısı” Türkiye’de 2016 itibarıyla 0.404 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0.315 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu. Bu illeri ikinci grup olarak 0.317 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova izledi.

    P80/P20 ORANI

    En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7.7 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4.5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın; 4.8 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova; 4.9 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak kayıtlara geçti.

    En düşük gelirli grubun yıllık ortalama geliri 5.800 lira olurken, en üst dilimde olanların yıllık ortalama geliri 45 bin lira olarak hesaplandı.

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