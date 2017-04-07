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07 Nisan 2017 Cuma
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    • Açlık grevi 12. Gününde

    Bolu T Tipi cezaevinde 12 gündür süren açlık grevi alarm vermeye başladı. Açlık grevine katılan çok sayıda mahkumun sağlık sorunları yaşamaya başladığı ve yeterince sağlık desteği alamadığı iddia edildi.

    07 Nisan 2017 Cuma 10:15
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    Açlık grevi 12. Gününde
    HABER BÜLTENİ

    PKK Terör örgütüne üye olan, örgüt adına silahlı eylem yapan ve terör suçlusu mahkumların başlattığı 9 cezaevinde süresiz dönüşümsüz, diğer cezaevlerinde ise süreli dönüşümlü açlık grevi sürüyor. Hak örgütlerinin açlık grevinin 12’inci gününe girdiği Bolu T Tipi Cezaevi’nde grevde bulunan tutuklarla yapılan görüşmelere dair raporunda tutukluların sağlık kontrollerinin düzenli yapılmadığı belirtiliyor.

    GREVDE 12. GÜN

    Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde 10 mahpusun başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 12’inci gününe girdi. mahpusları ziyaret eden Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Üyesi Raziye Öztürk Turgut, mahpusların kamuoyuna ilettiği mesajı paylaştı.  Bolu’daki tutukluların 3 temel talebi ve İzmir Aliağa Şakran Cezaevindeki açlık grevine destek amaçlı olduğunu belirten Turgut, Şakran’daki koşullar düzelmediği sürece, kendilerinin açlık grevini bitirmeyeceğini ve bunun bedelini ödemeye hazır olduklarını aktardıklarını söyledi. Turgut, “Tutsakların şu an sağlık durumları iyi. B1 vitamini talepleri var ama; idare cevap vermemiş. Tansiyon için revire götürmek istiyorlar; ancak tutsaklar revir uzakta olduğu için gitmiyor. Doktorun gelip koğuşta ölçüm yapmasını kabul edeceklerini belirtiyorlar. Tutsaklar, süresiz-dönüşümsüz açlık grevi direnişlerini giderek büyüteceklerini belirttiler” dedi.

     

    RAPORUN DETAYLARI

    Raporda ayrıca talepler yerine getirilmezse grevin büyüyeceğini ifade ediliyor. 9 cezaevinde 87 tutuklunun süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi sürüyor. Süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemleri Şakran’da 51, Sincan’da 42, Menemen’de 30, Van Cezaevi’nde 28, Tekirdağ T-1 29, Bolu F Tipi 12, Hatay F Tipi 5, Antalya ve Balıkesir Kepsüt cezaevlerinde ise 2’inci gününde. Açlık grevi eylemi diğer cezaevlerinde ise süreli dönüşümlü olarak devam ediyor.

    Cezaevlerinde açlık grevi eyleminde olan tutukluların temel talepleri arasında, cezaevlerindeki insani koşullarının iyileştirilmesi. Düşünceleri ve siyasal çalışmaları nedeni ile aralıksız olarak sürdürülen gözaltı ve tutuklamaların sona erdirilmesi, halka yönelik askeri ve siyasi baskının sona erdirilmesi. Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması bulunuyor.

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