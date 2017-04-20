Haber; Ceylan Beykoz

Bolu F Tipi Cezaevi başta olmak üzere yurt genelinde birçok cezaevinde, “Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, cezaevlerindeki hak ihlallerinin son bulması ve bölge illerindeki ablukanın kaldırılması” talebiyle başlatılan süresiz, dönüşümsüz açlık grevleri 50. gününde sonlandırıldı. PKK ve PAJK'li tutuklular adına yapılan açıklamada 5 Mart'tan bu yana başta Bolu ve Şakran olmak üzere Sincan, Trabzon, Tarsus'taki cezaevlerinde devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevinin KCK'nin çağrısı üzerine bitirildiği belirtildi. Açıklamada "Direnişimize ses olan tüm halkımızı, demokrasi çevrelerini ve sorumluluk duyan herkes selamlıyoruz" denildi ve "AKP-MHP ittifakının hak ihlalleri sürerse" eylemlerin süreceği bildirildi.

İlimizde Mart ayı başında 10 mahkum ile başlayan ölüm oruçları 15 gün önce sekiz mahkumun katılımıyla 18’e yükselmişti. Dün itibarıyla tüm cezaevlerinde birden açlık grevlerine son verildi.