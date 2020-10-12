Açlık sınırı 2 bin 473 TL



Haber: Erdal Tanrıverdi

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırma sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Eylül ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 473,1 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 187,3 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Eylül ayında Ağustos ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 1,29’luk bir artış yaşandı. Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 18,65 artışla patlıcan, yüzde 16,83 artışla sivri biber, yüzde 13,73 artışla muz yüzde 9,76 artışla kuru soğandayaşandı. En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 22,07 azalışla limon, yüzde 13,48 azalışla elma, yüzde 12,26 azalışla balık, yüzde 7,13 azalışla erik fiyatlarında yaşandı” denildi.

Eylül ayında Ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 1,58’lik bir artış gözlemlendiğin ifade edilen açıklamada, “Giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 9,76 artışla sweatshirt, yüzde 5,41 artışla örgü yünü fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 2,43 azalışla tişört, yüzde 0,63 azalışla spor ayakkabısı, yüzde 0,33 azalışla ayakkabı fiyatında düşüş gözlemlendi. Eylül ayında ağustos ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,41’lik bir artış olduğu belirlendi. Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,64 artışla LPG dolum ücreti, yüzde 2,43 artışla bisiklet fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 6,3 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 2,91 azalışla araba kiralama ücreti fiyatlarında düşüş gözlemlendi” ifadeleri yer aldı.