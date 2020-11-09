Açlık sınırı 2 bin 494,7 TL

Haber:Erdal Tanrıverdi

Yapılan araştırmaya göre ekim ayında eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,95’lik bir artış yaşandı. Ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,34 artışla kabak, yüzde 22,31 artışla salatalık, yüzde 19,68 artışla kavun, yüzde 16,74 artışla yumurta da yaşandı. En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 30,94 azalışla limon, yüzde 13,17 azalışla patlıcan, yüzde 12,48 azalışla elma, yüzde 8,07 azalışla havuç madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise ekim ayında eylül ayına göre değişim yüzde 5,76’lık bir artış olarak gözlemlendi. Ekim ayında eylül ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,58’lik bir artış gözlenirken; ekim ayında eylül ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,93’lük bir artış oldu.