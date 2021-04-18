Açlık sınırı 2 bin 756 TL





Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklamasının ardından hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri açıklandı. Yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 90.53 TL harcaması gerektiği belirtildi. Araştırmada İzmir’de açlık sınırı 2 bin 941, İstanbul’da 2 bin 871 ve Ankara’da 2 bin 668 lira olarak tespit edildi.

DİĞER İLLERDE DURUM;

Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 715, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 756, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 756, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 579 lira olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 11:55