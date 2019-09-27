Açlık sınırı iki bin lira

Haber: Aysun Beykoz

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, araştırmalara göre 2019 Eylül ayı sonuçları doğrultusunda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2.064,52 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 6.724,81 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’nin ise aylık 2.536,42 TL olarak hesaplandığı belirtildi. Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı 171 TL olurken, gıdanın yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yükün bir yıl önceye göre 558 TL artmış olduğu belirtildi.

“Mevcut asgari ücret, değil bir ailenin bir kişinin bile geçimini karşılamaktan uzaktır”

Türk-İş açıklamasında asgari ücretin yeterli olmadığına vurgu yaparak, “Aylık net 2 bin 20 TL olan asgari ücretin yetersizliği, bekar bir çalışanın hesaplanan 2 bin 536 TL tutarındaki yaşama maliyeti de dikkate alındığında ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki zaten yetersiz belirlenen asgari ücret, evli ve çocuklu işçiler açısından, artan vergi oranı nedeniyle, bu dönemde eksilmektedir. Sürekli yinelendiği üzere, mevcut asgari ücret değil bir ailenin bir kişinin bile geçimini karşılamaktan uzaktır” ifadelerine yer verdi.