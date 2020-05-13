Adak kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Haber: N. Halid Altundal

Ramazan Ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine bağışlanan ve Bolu Şubesine gönderilen 10 adet büyükbaş adak, akika ve şükür kurbanları Bolu Mezbahanesinde kestirilerek Bolu Müftülüğü görevlileri tarafından 200 aileye ulaştırıldı.

Yapılan yardımlardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’ne, Bolu İl Müftülüğü’ne ve Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesine hayır duada bulunan ve memnuniyetlerini sunan aileler, yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.