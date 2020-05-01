Adalet Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Haber: N. Halid Altundal

Adalet Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada tedbirler şu şekilde sıralandı:

“-Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,

-Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri,

-Açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları,

-Birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler,

-Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller,

-Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımını,

-Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması 15 Mayıs'a kadar ertelendi.”

Adalet Bakanlığı açıklamasında ayrıca tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla yapabileceği ve avukatların da zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabileceği bildirildi.